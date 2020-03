Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Spurt über die Marke von 3.700 Punkten erwies sich beim Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN 965814) als eines der dramatischsten Fehlsignale der letzten Dekade, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der sich an das "false break" anschließende Abverkauf habe die europäischen Standardwerte in den seit Anfang 2000 bestehenden Baissetrend (akt. bei 3.324 Punkten) zurückfallen lassen. Mit dem Tief vom Dezember 2018 bei 2.909 Punkten stehe dem Aktienbarometer nun eine wichtige Unterstützung zur Verfügung. Heute stehe ein Bruch dieses Levels zu befürchten, wodurch eine kleine Toppformation komplettiert wäre. Danach bestehe bei rund 2.675 Punkten das nächste Haltecluster. Auf diesem Niveau bilde der flache Haussetrend seit 2009 (akt. bei 2.684 Punkten) zusammen mit den Tiefs von 2016 bei 2.673 Punkten eine wichtige Kreuzunterstützung, welche gleichzeitig die Nackenlinie einer großen Toppformation definiere. Neben den charttechnischen Unterstützungen sei derzeit noch eine andere Überlegung interessant: Ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1 würden Aktienindices nur in Extremsituationen erreichen. Je nach Berechnungsmethode liege der Buchwert beim Euro Stoxx 50 aktuell bei rund 2.150 Punkten. (12.03.2020/ac/a/m)

