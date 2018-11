Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Euro zeigte gestern im Vergleich mit den wichtigsten Währungen keine klare Tendenz, berichten die Analysten von Postbank Research.



Gegenüber dem Japanischem Yen und dem Schweizer Franken hätten am Abend marginale Kursaufschläge auf 128,56 JPY beziehungsweise 1,1281 CHF zu Buche gestanden. Hingegen habe die Gemeinschaftswährung zum Britischen Pfund 0,2% auf 0,8843 GBP nachgegeben. Auch zum US-Dollar habe sich im Tagesverlauf zunächst ein moderater Abschlag in Höhe von 0,1% auf 1,1276 USD ergeben. Am Abend hätten dann jedoch die Äußerungen von FED-Chef Jerome Powell, der Befürchtungen bezüglich zu stark steigender Zinsen in den USA gebremst habe, auf dem Dollar gelastet. Der Euro notiere heute Morgen bei knapp 1,14 USD deutlich über seinem Niveau vom gestrigen Abend. (29.11.2018/ac/a/m)





