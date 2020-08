Wien (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichte Euro-Industrieproduktion für den Monat Juni fiel mit +9,1% p.m. zwar etwas schwächer aus als erwartet, nichtsdestotrotz ist damit die Produktion seit dem Tiefpunkt im April um knapp 23% angestiegen, wurde doch bereits im Mai ein Plus von 12,3% p.m. verzeichnet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Während die deutlichen Produktionsanstiege im Mai und Juni quasi absehbar gewesen seien, stehe die Antwort auf die Frage, in welchem Maße die "Koexistenz" von virusbedingten Einschränkungen/Zurückhaltung und realwirtschaftlicher Aktivität gelinge, noch aus. So oder so zeichne sich für die Industrieproduktion im dritten Quartal aufgrund der "Anschubhilfe" (Anstiege im Mai und Juni) aber bereits ein sattes Plus ab, selbst bei stagnierendem Produktionsniveau bis Ende September beliefe sich das Plus auf knapp 10% p.q.Der heutige Tag enthalte kaum relevante Datenveröffentlichungen. Erwähnenswert seien lediglich die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Der Konsens erwarte einen ähnlichen Wert wie in der Vorwoche. (13.08.2020/ac/a/m)