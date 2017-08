Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Euro/Dollar-Kurs setzte seinen Höhenflug bis auf 1,18 fort, berichten die Analysten der Helaba.



Neben Spekulationen über einen EZB-Kurswechsel hätten den US-Dollar die politischen Unsicherheiten um Präsident Trump belastet. Die konjunkturelle Lage in den USA habe sich aber aufgehellt. Ungeachtet einer Pause sei der Zinserhöhungszyklus der FED noch nicht beendet. Gemessen an den Zinsdifferenzen habe der Euro/Dollar-Kurs überzogen, Markttechnik und Positionierungen würden zur Vorsicht mahnen. Auch aufgrund der nur zaghaften EZB-Wende dürfte der Euro/Dollar-Kurs bis Jahresende in Richtung 1,10 fallen. (09.08.2017/ac/a/m)





