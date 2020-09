Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Korrektur (insbesondere im überteuerten Technologie-Segment) die US-Börsen am Freitag einen zweiten Tag ins Minus drückte (mit einem starken Intra-Day Rebound gegen Handelsende), notiert Asien heute Morgen uneinheitlich: China und Japan schwächer, Korea und Australien fester, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach den US-Datenschwergewichten der vergangenen Woche sei der Kalender diese Woche entsprechend dünn und dürfte die Aktienmärkte nicht wesentlich beeinflussen.Gold handele heute Morgen unverändert, während sich beim Öl die Korrektur der letzten Handelstage fortsetze (-1%), nachdem bekannt geworden sei, dass Saudi-Arabien die Verkaufspreise in Asien deutlich reduziert habe. (07.09.2020/ac/a/m)