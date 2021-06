Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Etsy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

135,36 USD +1,18% (02.06.2021, 15:31)



NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

163,46 USD -0,77% (01.06.2021, 22:00)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (02.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Der E-Commerce-Markt boome und das, obwohl die Corona-Krise sich langsam aber sicher ihrem Ende nähere. Ein großer Nutznießer dieser Entwicklung sei zweifellos Etsy. Heute habe der Online-Anbieter von handgemachten Produkten eine Übernahme gemeldet, die dem operativen Geschäft des New Yorker Unternehmens einen zusätzlichen Schub verleihen dürfte.Etsy übernehme die E-Commerce-App Depop, die sich auf den Verkauf gebrauchter Kleidung und Modeartikel spezialisiert habe. Der Kaufpreis solle sich auf stolze 1,62 Mrd. USD beziffern. Etsy erwarte, den Deal bis zum dritten Quartal 2021 abzuschließen. Depop werde seinen Hauptsitz in London behalten und als eigenständiges Unternehmen operieren.Depop sei vor rund zehn Jahren in Großbritannien gegründet worden und habe zuletzt mithilfe ihrer starken Präsenz in den sozialen Medien viele junge Nutzer angezogen. Zudem werbe Depop damit, dass sein Marktplatz ökologisch und ethisch nachhaltiges Einkaufen unterstütze, was sehr gut bei den Nutzern des Unternehmens ankomme.Mittlerweile besitze Depop annähernd 30 Mio. Nutzer in 150 Ländern. Etsy-CEO Josh Silverman habe sich mit dem neuen Zukauf sehr zufrieden gezeigt. Man habe mit Depop einen Marktplatz für die Generation Z (1997-2012) in sein Portfolio aufgenommen. Durch die Vereinigung von zwei populären E-Commerce-Marken werde man sehr starke Synergien freisetzen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Etsy