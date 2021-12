Börsenplätze Etsy-Aktie:



Kurzprofil Etsy Inc.:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (16.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Etsy Inc. (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Im Zuge der Verschärfung der Corona-Krise sei es zu einer starken Korrektur der Etsy-Aktie gekommen. In der Spitze habe der Kursverlust knapp 32 Prozent betragen. Seit Dienstag seien jedoch die Bullen wieder am Drücker und hätten dafür gute Gründe.Das Papier sei ziemlich genau an der 200-Tage-Linie bei 208,81 Dollar nach oben gedreht und habe gestern auch den GD100 bezwungen. Damit habe sich die Charttechnik deutlich verbessert. Gelinge es nun auch den GD50 bei 247,19 zu überwinden, dann dürfte der Weg in Richtung der 300-Dollar-Marke frei sein.Generell sei Etsy in der aktuellen durch zahlreiche Unsicherheiten geprägten Zeit ein gutes Play. Zum einen weil die andauernde Corona-Krise Etsy in die Karten spiele. Die Menschen würden wieder mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen und verstärkt online einkaufen. Viele würden jetzt erst den Anbieter für Handgemachtes für sich entdecken. Die meisten Nutzer würden nach dem ersten Kauf dem E-Commerce-Anbieter treu bleiben. Davon würden jedenfalls viele Studien zeugen.Ein weiteres wichtiges Argument für die Aktie sei Etsys Margenstärke. Die Nettomarge solle laut den Schätzungen in diesem Jahr bei 25 Prozent liegen. Dadurch sei die US-Firma nicht so stark abhängig von externen Finanzierungsquellen wie viele andere Wachstumswerte und sei auch in Zeiten steigender Zinsen finanziell robust aufgestellt.Goldman Sachs habe Etsy zusammen mit weiteren neun Top-Qualitätstiteln zu ihrem Top-Pick 2022 erklärt. DER AKTIONÄR schließt sich aus obigen Gründen den Analysten an und rät Anlegern, die laufende Korrektur zum Einstieg zu nutzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link