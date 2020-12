Börsenplätze Etsy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

132,76 EUR -1,98% (09.12.2020, 20:18)



NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

159,51 USD -2,72% (09.12.2020, 20:13)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (09.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmen Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Der E-Commerce-Überflieger Etsy setze seine Rallye fort. Die Aktie habe gestern ein neues Allzeithoch erklommen. Seit März habe sich das Papier bereits verfünffacht. Rückenwind würden die New Yorker von frischen Analystenstudien bekommen.Das Analysehaus BTIG hat das Kursziel für Etsy von 160 auf 174 Dollar angehoben und seine Kaufempfehlung bestätigt. Die Experten würden mittel- und langfristig eine anhaltende Stärke in Etsys operativem Geschäft sehen.Das Unternehmen habe kaum Wettbewerber, einen breiten Markt zum Erschließen, zusätzlichen Raum zur Preisgestaltung und eine starke Marke. BTIG's Analyse der Seitenzugriffe zeige zudem, dass das vierte Quartal besonders stark ausfallen werde. Etsy sei somit ein Basisinvestment im E-Commerce.Auch DER AKTIONÄR bleibt für Etsy weiterhin bullish gestimmt. Seit der Empfehlung liege die Aktie bereits rund 60 Prozent im Plus. Anleger lassen ihre Gewinne bei der Etsy-Aktie unverändert laufen und ziehen den Stopp auf 98,00 Euro hoch, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link