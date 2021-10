Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Etsy Inc.:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (27.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Anbieters Etsy Inc. (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Die Etsy-Aktie habe in diesem Jahr gleich mehrmals korrigiert. Die Etsy-Bullen hätten sich davon dennoch nicht unterkriegen lassen und hätten den Titel weiter nach oben getrieben. Gestern habe die Etsy-Aktie endlich ein neues Rekordhoch erreicht.Ein Grund für die Rally bei der Etsy-Aktie dürfte das anstehende Weihnachtsquartal sein. Dadurch, dass die Marke während der Pandemie enorm an Popularität gewonnen habe, dürften viele Menschen, die Wert auf individuelle Produkterlebnisse legen würden, auch ihre Weihnachtsgeschenke beim größten Händler für Handgemachtes kaufen.In Q4/2020 etwa hätten die Erlöse um satte 129 Prozent auf knapp 670 Mio. Dollar zugelegt. In diesem Jahr würden die Analysten laut Bloomberg ein Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich von nur elf Prozent auf rund 850 Mrd. Dollar erwarten. Aus Sicht des AKTIONÄR sei diese Schätzung zu konservativ und lasse viel Raum für positive Überraschungen.Mehr dürften Anleger bereits in einer Woche am 3. November erfahren, wenn Etsy im Rahmen seines Q3-Berichts voraussichtlich auch eine Prognose für das Q4 abgeben werde.Etsy sei sowohl charttechnisch als auch fundamental interessant. Gelinge eine positive Überraschung bei den anstehenden Quartalszahlen, dann dürften neue Rekorde nicht mehr lange auf sich warten lassen.Anleger bleiben bei der Etsy-Aktie investiert, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2021)