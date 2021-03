Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Etsy



Börsenplätze Etsy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

201,95 USD -0,71% (02.03.2021, 11:49)



NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

244,58 USD +11,04% (01.03.2021)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (02.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Unternehmen Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des E-Commerce-Überfliegers Etsy gehöre zu den wenigen Tech-Werten, die die jüngste Marktkorrektur trotz zwischenzeitlicher Kursschwäche relativ unbeschadet überlebt habe. Und dafür gebe es gute Gründe.Der Februar-Drawdown bei Etsy habe zwar auch satte 20 Prozent betragen. Die Bullen hätten sich jedoch von diesem kurzen Schock schnell berappelt und zum Gegenschlag angesetzt. Allein gestern habe das Kursplus über elf Prozent betragen. Und das überrasche den "Aktionär" wenig. Denn Etsy gebe sich operativ weiterhin keine Blöße.Insgesamt habe Etsy in Q4 einen Gewinn pro Aktie von 1,08 Dollar erzielt. Erwartet worden seien 0,59 Dollar pro Aktie. Die Erlöse seien um 129 Prozent auf 617,4 Millionen Dollar gewachsen. Auch hier habe der Konsens bei lediglich 516 Millionen Dollar gelegen.Besonders beeindruckend: Die Zahl der aktiven Käufer sei im Vorjahresvergleich um 77 Prozent auf 82 Millionen gewachsen. Die der aktiven Verkäufer um 62 Prozent auf 4,36 Millionen.Etsy bleibe sowohl operativ als auch charttechnisch weiterhin sehr aussichtsreich. Investierte lassen ihre Gewinne laufen, Neueinsteiger greifen zu, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: