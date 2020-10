Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



125,86 EUR +1,48% (12.10.2020, 10:05)



146,67 EUR +5,11% (09.10.2020)



US29786A1060



A14P98



3E2



ETSY



Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (12.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät unverändert zum Kauf der Etsy-Aktie (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY).Der E-Commerce-Markt boome und verzeichne Wachstumsraten, von denen andere Branchen nur träumen würden. Langfristige Profiteure dieser Entwicklung seien nicht nur die E-Commerce-Giganten wie Amazon oder eBay, sondern auch kleinere Player wie Etsy, ein Anbieter von handgemachten Produkten.Der Analyst Jason Helfstein von Oppenheimer habe seine Kaufempfehlung bestätigt und sein Kursziel von 150 auf 160 Dollar angehoben. Laut dem Experten setze das Management erfolgreich seine Strategie um, Käufer über die breite Produktauswahl auf der Plattform zu unterrichten und sie dadurch zu binden.Zudem habe die erhöhte Nachfrage nach Covid-19-Produkten wie etwa Atemschutzmasken das Kaufverhalten vieler Etsy-Kunden beeinflusst. Diese würden Etsy nun als Plattform für Alltagsgegenstände und Haushaltswaren in Verbindung bringen und sich zu langfristigen Kunden entwickeln.Schließlich würden die Daten aus dem Web (Google Search Trends, erhöhter Traffic bei mobilen Endgeräten) von deutlich gesteigertem Interesse der Nutzer und damit von möglicherweise explosiven Wachstumsraten in Q3 zeugen. Der Experte prognostiziere ein Umsatzwachstum in Q3 von 108 Prozent, was deutlich über dem aktuellen Analystenkonsens liege (Konsens: 87 Prozent Wachstum in Q3).Die Etsy-Aktie habe am Freitag nachbörslich ein neues Allzeithoch bei 147,20 Dollar markiert und notiere vorbörslich in unmittelbarer Nähe dieser Bestmarke."Der Aktionär" sieht beim Etsy-Papier noch viel Luft nach oben und empfiehlt die Aktie unverändert zum Kauf, so Emil Jusifov. Der E-Commerce-Anbieter sei ein Corona-Profiteur mit großem Wachstumspotenzial. Investierte sollten dabei bleiben und Anleger an der Seitenlinie könnten jederzeit zugreifen. Seit der Empfehlung des "Aktionär" habe die Aktie bereits über 41 Prozent zugelegt. (Analyse vom 12.10.2020)