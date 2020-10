Börsenplätze Etsy-Aktie:



Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (08.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Etsy-Aktie (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Die Korrektur sei auch an Etsy nicht spurlos vorbeigegangen. In der Spitze habe das Papier des Anbieters von E-Commerce-Diensten satte 26% verloren. Das Leiden der Bullen habe jedoch nicht lange gewährt. Nun habe die Etsy-Aktie eine neue Bestmarke markiert.Mittlerweile habe die Etsy-Aktie seit dem September-Tief bereits rund 40% zugelegt. Die Etsy-Bullen hätten quasi im Vorbeigehen die 50-Tage-Linie und damit ein erstes wichtiges Kaufsignal ausgelöst. Gestern sei nun auch ein neues Rekordhoch bei 143,10 USD markiert worden.Auch aus operativer Sicht spreche vieles für die Bullen. Laut aktuellen Schätzungen könnte der Markt für Atemschutzmasken bis 2026 rund 21,6 Mrd. USD schwer sein. Ein Profiteur dieser Entwicklung sei Etsy, denn die Nachfrage nach handgemachten Atemschutzmasken sei aktuell ungebrochen hoch.Auch "Der Aktionär" sehe bei der Etsy-Aktie noch viel Luft nach oben und empfehle das Papier weiterhin zum Kauf. Der E-Commerce-Anbieter sei ein Corona-Profiteur mit großem Wachstumspotenzial. Investierte sollten dabeibleiben. Anleger an der Seitenlinie könnten jederzeit zugreifen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link