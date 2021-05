Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kryptowährungen stehen in der Freitagssitzung unter Druck, so die Experten von XTB.



Charttechnisch betrachtet habe Ethereum nicht über die Widerstandszone bei 2.910 Dollar ausbrechen können. Es sei jedoch erwähnenswert, dass der Preis die wichtige kurzfristige Unterstützung bei 2.505 Dollar gefunden habe, die mit der unteren Grenze der 1:1-Struktur markiert sei. Gelinge es den Käufern, die Kontrolle zurückzugewinnen, könnte ein weiterer Angriff auf den genannten Widerstand bei 2.910 Dollar erfolgen. Auf der anderen Seite könnte ein Durchbruch nach unten zu einer Vertiefung des jüngsten Ausverkaufs in Richtung der Unterstützung bei 2.150 Dollar führen. (28.05.2021/ac/a/m)



