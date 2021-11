Der heutige Abverkauf sei mit einem Minus von über zehn Prozent in wenigen Stunden auch für Ethereum relativ hoch. Anleger sollten dennoch nicht in Panik verfallen, sondern die Situation beobachten und solch einen zweistelligen Rücksetzer zum Einstieg oder Nachkaufen nutzen. "Der Aktionär" bleibe langfristig bullish für Ethereum.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Wochenausklang ist von starken Kursverlusten auf breiter Front geprägt, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Neue Sorgen um weitere Corona-Mutationen würden die Anleger verunsichern. Auch digitale Währungen wie Bitcoin oder Ethereum hätten starken Kursverluste zu verkraften. Bei Ether müssten Anleger jetzt auf diese wichtigen Marken achten.Seit dem Allzeithoch bei 4.868 Dollar habe der Titel bisher rund 17 Prozent an Wert verloren, das sei allerdings nichts Ungewöhnliches für eine Kryptowährung. Die Korrektur sei bisher also kein Grund zur Sorge, sondern sogar notwendig, wenn langfristig die Rally weitergehen solle.