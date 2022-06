Wer in Kryptowährungen investiere, brauche ein dickes Fell und starke Nerven, insbesondere in den vergangenen Monaten. Das Durchhaltevermögen habe sich bei den etablierten Coints wie Ethereum und Bitcoin bisher jedoch gelohnt. "Der Aktionär" gehe langfristig von höheren Notierungen aus und sobald ein Boden gefunden sei, könnten sich Anleger mit einer hohen Risikotoleranz auch die beiden Platzhirsche als Depotbeimischung zulegen.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum. (02.06.2022/ac/a/m)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Wochenende sei die Stimmung bei Ethereum-Anlegern noch euphorisch gewesen, nachdem eine neue Stablecoin-Brücke zwischen Ethereum und der ebenfalls beliebten Kryptowährung Cardano live geschaltet worden sei, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die kurzzeitigen Kursgewinne seien mittlerweile wieder verpufft und ein neuer Abverkauf drohe.Die Bullen hätten bei Ethereum (ETH) dank des positiven Newsflows im Wochenverlauf kurzzeitig an der psychologisch wichtige 2.000-USD-Marke gekratzt. Die Konjunktursorgen der Anleger seien aber weiterhin der Belastungsfaktor Nummer 1 (nicht nur bei ETH, sondern auch beim Bitcoin & Co).