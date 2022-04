Die Bullen hätten nur eine kurze Pause eingelegt und würden am heutigen Freitag wieder durchstarten. Damit setze Ethereum seine Erholung fort und stehe kurz vor einem starken Kaufsignal. Risikofreudige Anleger könnten daher weiter zugreifen, da die langfristigen Perspektiven positiv bleiben würden.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (01.04.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Beginn der aktuellen Handelswoche habe der Preis für einen Ether (ETH) die wichtige 200-Tage-Linie bei rund 3.500 USD erreicht, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Im Anschluss hätten die Bullen eine Pause eingelegt und es sei zu moderaten Gewinnmitnahmen gekommen. Zum Wochenausklang scheine die Verschnaufpause bereits beendet und die Dynamik ziehe wieder an.Vor wenigen Tagen verwiesen habe "Der Aktionär" bereits auf die aktuelle Lage bei ETH und dass sich Gewinnmitnahmen am GD200 anbahnen würden. Der Rücksetzer sei wie vermutet bis zur wichtigen 3.200-USD-Marke verlaufen.Am heutigen Freitag habe nach dem Anlaufen der Unterstützung die Stimmung gedreht und die Bullen hätten den Kurs bereits über die 3.300-USD-Marke gehoben. Wichtig sei jetzt, dass die Dynamik auch die kommenden Tage positiv bleibe. Das sei notwendig, damit die Bullen genug Kraft entfalten könnten, um den nachhaltig Sprung über den starken Widerstand am GD200 zu meistern.