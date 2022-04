Der Wechsel von "Proof of Work" zu "Proof of Stake" bedeute einen Rückgang der Rolle der Miner im Netzwerk; Transaktionen würden von Validierern validiert, die ihre Token in die Ethereum-Blockchain "sperren", um Transaktionen zu validieren



Die Gesamtergebnisse des Tests der ETH-Blockchain in der "Shadow Fork" Die Gesamtergebnisse des Tests der ETH-Kette in einer "Shadow Fork" (Testumgebung) seien positiv, was durch Aussagen von Entwicklern belegt werde, die die bevorstehende Änderung als "historisches Ereignis" für Ethereum bezeichnen würden



Ein Rückgang des Minings um bis zu 90% und die wachsende Rolle der Validierer, die mit der Validierung von Transaktionen Geld verdienen würden, indem sie ETH nicht im Netzwerk sperren (und nicht verkaufen) würden, könnten zu einem Nachfrageschock beitragen. In einem angebotsbeschränkten Umfeld, das von einer steigenden Nachfrage nach der Kryptowährung ausgehe, könnte Ethereum aufgrund der angekündigten historischen "Halbierung" einen Bewertungssprung erleben



Eine Halbierung sei eine Verringerung des Angebots an Kryptowährung, die mit einer Verringerung der Belohnung pro abgebautem Block einhergehe. Mit jeder Halbierung würden immer weniger neue Token auf den Markt kommen - das Mining werde immer weniger rentabel



Die Ethereum-Halbierung werde so groß sein wie vier Bitcoin-Halbierungen, was einen Einbruch des Angebots an neuen Token um fast 90% bedeute. Es sei erwähnenswert, dass bisher auf jede Bitcoin-Halbierung ein weiterer Bullenmarkt gefolgt sei; der letzte habe 2020 stattgefunden. Die nächste BTC-Halbierung werde wahrscheinlich in Q1 2024 stattfinden



Ethereum habe das Interesse institutioneller Anleger auf sich gezogen und treibe die mit dem Kryptomarkt verbundenen Trends von DeFi und NFT an, für die es die führende Plattform bleibe. Die Anleger seien jedoch besorgt, dass die angekündigte "Fusion" erneut verschoben werde. Die Entwickler würden den Übergang erst ankündigen können, wenn er vollständig vorbereitet sei und das Netzwerk nicht störe. Die Kryptowährung habe auch mit der zunehmenden Konkurrenz zu kämpfen.



Die Mitte März begonnene Kursrally von Ethereum habe mit einem Ausverkauf bei Werten um 3.500 USD geendet, was mit dem 38,2% Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle zusammengefallen sei. Die Bullen würden versuchen, die psychologische Grenze von 3.000 USD zu verteidigen, doch könnte es angesichts der negativen Anlegerstimmung problematisch werden, den Rückgang zu stoppen.



Die Experten könnten eine potenzielle SKS-Formation erkennen, bei der sich die Schlüsselniveaus um 2.500 USD herausstellen könnten, von denen aus der Ausbruch nach unten den Verkauf beschleunigen könnte. Diese Niveaus würden sich auch mit dem Niveau des 78,6% Fibonacci-Retracement decken. 1.800 USD könne als nächste Schlüsselzone betrachtet werden, wo sich die potenzielle Nackenlinie befinde. Es sei jedoch anzumerken, dass die angekündigte "Fusion" die Angebotsseite schwächen und Käufer belohnen könnte. Die langfristigen Aussichten für die Ethereum-Bewertung würden optimistisch bleiben. (12.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Kryptomarkt stand diese Woche unter Verkaufsdruck, so die Experten von XTB.Wachsende Sorgen um die Gesundheit der Wirtschaft hätten die Bewertungen von Kryptowährungen bisher nicht unterstützt. Unterdessen würden die Entwickler der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, Ethereum, weiter hart an der seit Jahren angekündigten Umstellung auf Version 2.0 arbeiten:Ethereum habe in den letzten Tagen rund 15% verloren, wobei der Rückgang bei rund 3.000 Dollar gestoppt worden seiAm Montag habe ein Test des Netzwerks stattgefunden, der positiv geendet habe, obwohl die Entwickler berichtet hätten, dass es "kleinere Probleme" gegeben habe, ohne Details zu verraten. Derzeit würden bereits zwei Chains parallel auf der Ethereum-Blockchain laufen, aber nur ein Proof of Work sei noch aktiv, und es werde erwartet, dass er bald ersetzt werde. Für den 22. April würden die Ethereum-Entwickler einen weiteren großen Test planen, bis dahin würden kleinere Versuche durchgeführtDas "Proof of Stake"-Modell zeichne sich durch seine Effizienz und seinen begrenzten Stromverbrauch aus, was auf dem Kryptomarkt in letzter Zeit umstritten gewesen sei