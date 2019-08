Wien (www.aktiencheck.de) - Das Kosmetikunternehmen Estee Lauder (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE Ticker-Symbol: EL) konnte gestützt von sehr guter Nachfrage in China (Umsatz: +25%) sowohl mit seinen Q4-Zahlen als auch mit seinem Ausblick die Markterwartungen recht deutlich übertreffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die gestrige Entscheidung, dass der chinesische Netzwerkausrüster Huawei in begrenztem Umfang und für 90 Tage weiter Geschäfte in den Vereinigten Staaten machen dürfe, habe den gesamten Technologie-Sektor befeuert und im Speziellen Halbleiteraktien mit direktem oder indirektem Exposure zu diesem Unternehmen. So hätten sich etwa die Aktien der Hauptzulieferer für deren Smartphones (Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO), Qorvo (ISIN: US74736K1016, WKN: A12CY9, Ticker-Symbol: 2QO), Skyworks (ISIN: US83088M1027, WKN: 857760, Ticker-Symbol: AWM)) und Komponentenhersteller für ihr Netzwerkgeschäft (Micron (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU), NeoPhotonics (ISIN: US64051T1007, WKN: A1CX0N, Ticker-Symbol: 4NO), Lumentum (ISIN: US55024U1097, WKN: A14WK0, Ticker-Symbol: LU2)) gestern überdurchschnittlich entwickelt.Heute in den USA vor Börsenstart noch Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) und Medtronic (ISIN: IE00BTN1Y115, WKN: A14M2J, Ticker-Symbol: 2M6, NYSE Euronext Ticker-Symbol: MDT) ihre Quartalsergebnisse berichten. In Europa stünden die Geschäftsergebnisse von BHP (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF), Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) und Pandora (ISIN: DK0060252690, WKN: A1C6JV, Ticker-Symbol: 3P7) an.(20.08.2019/ac/a/m)