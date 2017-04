Euronext Paris-Aktienkurs Essilor-Aktie:

Kurzprofil Essilor International:



Essilor (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EI, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) ist eine Unternehmensgruppe die im Bereich Augenoptik tätig ist. Der Konzern ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Brillengläsern für alle Arten von Sehstörungen wie Myopie, Hypermetropie, Presbyopie und Stigmatism aktiv. Die umfangreiche Produktpalette umfasst unter anderem leistungsfähige Einstärken- und Gleitsichtgläser, selbsttönende und verspiegelte Gläser, hochwertig veredelte und spezielle Gläser für Computerarbeit, Autofahren und verschiedene Sportarten, Sonnenschutzgläser wie auch spezielle Gläser für Kinderbrillen.



Zum Markenportfolio gehören Varilux®, Crizal®, Definity®, Xperio®, Optifog™ und Foster Grant®. Die bekanntesten Produkte des Unternehmens sind das bereits 1959 erstmals industriell gefertigte und bis heute erfolgreiche Varilux® Gleitsichtglas und Crizal®, ein Brillenglas mit Spezialbeschichtung, das speziell schmutz- und staubabweisend, kratzfest und transparent ist. Zusätzlich ist Essilor International in der Herstellung und dem Vertrieb von augenoptischen Geräten aktiv. Mit über 400 Labors, 22 Produktionsstätten und Vertriebszentren ist der Konzern in über 100 Ländern weltweit präsent. Der Hauptsitz von Essilor International ist in Charenton-le-Pont, Frankreich. (27.04.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Essilor-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Essilor-Aktie (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EI, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) von 110 Euro auf 120 Euro.Die Q1-Umsatzzahlen hätten die Analystenerwartung übertreffen können. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Demnach werde unverändert ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 6% bis 8% y/y (auf vergleichbarer Basis: +3% bis +5% y/y) prognostiziert. Die bereinigte EBIT-Marge erwarte Essilor bei rund 18,5%.Bezüglich der künftigen Geschäftsentwicklung behalte Weininger seine eher konservative Einschätzung bei. Das organische Wachstum dürfte seiner Meinung nach begrenzt sein und an Dynamik verlieren. Vor diesem Hintergrund erachte der Analyst den geplanten Zusammenschluss mit Luxottica als positiv und sehe darin auch den wesentlichen Kurstreiber.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Essilor International-Aktie bei einem moderaten Aufwärtspotenzial weiterhin mit "halten". Ein Scheitern der Fusion - was der Analyst für unwahrscheinlich halte - könnte aber zu Kursrücksetzern führen. (Analyse vom 27.04.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs Essilor-Aktie:118,85 EUR -0,04% (27.04.2017, 13:15)