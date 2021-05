Euronext Paris-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:

138,48 EUR -1,18% (19.05.2021, 11:38)



ISIN EssilorLuxottica-Aktie:

FR0000121667



WKN EssilorLuxottica-Aktie:

863195



Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESL



Euronext Paris-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

EL



NASDAQ OTC-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESLOF



Kurzprofil EssilorLuxottica SA:



EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, NASDAQ OTC-Symbol: ESLOF) ist ein Zusammenschluss des führenden Herstellers von Brillengestellen und Sonnenbrillen und des führenden Anbieters optischer Linsen. Beide Unternehmen sind deutlich größer als die nächstgrößeren Akteure in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern und beherrschen etwa 15% des weltweiten Brillenmarktes. Das fusionierte Unternehmen wird eine breite geografische Präsenz haben und etwa 35% seines Umsatzes in Europa, 45% in den USA und den übrigen Anteil in Asien und Lateinamerika erzielen. (19.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EssilorLuxottica-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der EssilorLuxottica SA (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, NASDAQ OTC-Symbol: ESLOF) von 142 Euro auf 144 Euro.Der Umsatz habe in Q1/2021 im Rahmen der Analystenprognose und des Marktkonsenses gelegen. Die Erlöse hätten durch neue Produkte, E-Commerce sowie einen hohen Auftragsbestand gesteigert werden können. Darüber hinaus hätten Groß- und Einzelhandel von den Fortschritten der Pandemieeindämmung profitiert, die in Nordamerika und im Asien-Pazifik-Raum weniger Ladenschließungen nach sich gezogen hätten.EssilorLuxottica habe weiterhin keinen konkreten Ausblick für 2021 gegeben, strebe aber nach wie vor eine Geschäftsentwicklung auf dem Niveau vor der COVID-19-Pandemie an. Bei insgesamt schneller verlaufenden Impfkampagnen gegen COVID-19 erscheine Gottschalt eine Rückkehr der Geschäftsentwicklung in 2021 auf vorpandemisches Niveau nun realistisch. Nach Zustimmung der chilenischen Wettbewerbsbehörde hänge der Abschluss der Grand Vision-Übernahme noch von der Zustimmung der türkischen Wettbewerbsbehörde ab. Der bestehende Rechtsstreit mit Grand Vision, zum Zweck der Informationsbeschaffung über die Geschäftsentwicklung während der COVID-19-Pandemie, sorge nach Erachten des Analysten weiterhin für Unklarheit.Bei vorerst unveränderten Prognosen und in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% bewertet Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, die EssilorLuxottica-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 19.05.2021)Börsenplätze EssilorLuxottica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:138,00 EUR -1,06% (19.05.2021, 10:39)