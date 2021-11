Euronext Paris-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:

184,44 EUR +0,36% (02.11.2021, 13:04)



ISIN EssilorLuxottica-Aktie:

FR0000121667



WKN EssilorLuxottica-Aktie:

863195



Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESL



Euronext Paris-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

EL



NASDAQ OTC-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESLOF



Kurzprofil EssilorLuxottica SA:



EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, NASDAQ OTC-Symbol: ESLOF) ist ein Zusammenschluss des führenden Herstellers von Brillengestellen und Sonnenbrillen und des führenden Anbieters optischer Linsen. Beide Unternehmen sind deutlich größer als die nächstgrößeren Akteure in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern und beherrschen etwa 15% des weltweiten Brillenmarktes. Das fusionierte Unternehmen wird eine breite geografische Präsenz haben und etwa 35% seines Umsatzes in Europa, 45% in den USA und den übrigen Anteil in Asien und Lateinamerika erzielen. (02.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EssilorLuxottica-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der EssilorLuxottica SA (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, NASDAQ OTC-Symbol: ESLOF) von 168 Euro auf 185 Euro.Der Umsatz habe in Q3/2021 über den Erwartungen gelegen. Die Umsatzentwicklung sei von den Erlösbeiträgen von Grand Vision (Übernahme am 01.07.2021 vollzogen) sowie von der Einführung neuer Produkte und der fortsetzenden Erholung von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt gewesen. EssilorLuxottica habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 (ohne Berücksichtigung von Grand Vision) umsatzseitig erhöht und ergebnisseitig präzisiert und angehoben. Angesichts deutlich höherer COVID-19-Impfquoten rechne Gottschalt grundsätzlich nicht mehr mit erneuten "harten" Lockdown-Maßnahmen sondern lediglich mit vereinzelten regionalen Einschränkungen, welche die Geschäftsentwicklung nach Erachten des Analysten nicht belasten würden.Gottschalt habe seine Prognosen (Grand Vision werde berücksichtigt) für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. berichtetes EPS: 4,12 (alt: 3,94) Euro; bereinigtes EPS: 4,98 (alt: 4,81) Euro) und 2022e (u.a. berichtetes EPS: 4,68 (alt: 4,49) Euro; bereinigtes EPS: 5,54 (alt: 5,35) Euro) angehoben.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% bewertet Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, die EssilorLuxottica-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 02.11.2021)Börsenplätze EssilorLuxottica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:184,42 EUR +0,72% (02.11.2021, 12:53)