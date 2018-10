Euronext Paris-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:

121,85 EUR +1,97% (24.10.2018, 12:56)



ISIN EssilorLuxottica-Aktie:

FR0000121667



WKN EssilorLuxottica-Aktie:

863195



Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESL



Euronext - Paris Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

EL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESLOF



Kurzprofil EssilorLuxottica:



EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EI, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) ist ein Zusammenschluss des führenden Herstellers von Brillengestellen und Sonnenbrillen und des führenden Anbieters optischer Linsen. Beide Unternehmen sind deutlich größer als die nächstgrößeren Akteure in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern und beherrschen etwa 15% des weltweiten Brillenmarktes. Das fusionierte Unternehmen wird eine breite geografische Präsenz haben und etwa 35% seines Umsatzes in Europa, 45% in den USA und den übrigen Anteil in Asien und Lateinamerika erzielen. (24.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EssilorLuxottica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die EssilorLuxottica-Aktie (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF).Sowohl Essilor International als auch Luxottica hätten in Q3 (letztmals getrennte Berichterstattung) auf vergleichbarer Basis bzw. währungsbereinigt eine (marginale) Umsatzbeschleunigung gezeigt. Während Essilor International den Marktkonsens leicht habe übertreffen können, habe sich die Erlösentwicklung von Luxottica im Rahmen der Markterwartungen bewegt. Für beide Unternehmen seien die Ziele für 2018 bestätigt worden. Nach der Mehrheitsübernahme von Luxottica durch Essilor International Anfang Oktober laufe aktuell das Umtauschangebot für die Luxottica-Minderheitsaktionäre.Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich überarbeitet (u.a. EPS 2018e: 3,65 (alt: 2,08) Euro; Dividende je Aktie 2018e: 1,60 (alt: 2,00) Euro; EPS 2019e: 4,37 Euro; Dividende je Aktie 2019e: 1,75 (alt: 2,20) Euro). Für den Titel würden das unterdurchschnittlich konjunkturreagible Geschäftsmodell sowie das Synergienpotenzial im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss sprechen. Dem stünden jedoch ein zusätzliches Aktienangebot durch das Umtauschangebot sowie bilanzielle Risiken (u.a. Aufbau von Goodwill) gegenüber.Das Votum für die EssilorLuxottica-Aktie lautet weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 135,00 auf 126,00 Euro gesenkt woren. (Analyse vom 24.10.2018)Börsenplätze EssilorLuxottica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:122,45 EUR +1,62% (24.10.2018, 13:03)