Tradegate-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:

104,60 EUR +0,19% (24.04.2020, 09:12)



Euronext Paris-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:

104,15 EUR -1,84% (24.04.2020, 09:24)



ISIN EssilorLuxottica-Aktie:

FR0000121667



WKN EssilorLuxottica-Aktie:

863195



Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESL



Euronext - Paris Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

EL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESLOF



Kurzprofil EssilorLuxottica:



EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EI, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) ist ein Zusammenschluss des führenden Herstellers von Brillengestellen und Sonnenbrillen und des führenden Anbieters optischer Linsen. Beide Unternehmen sind deutlich größer als die nächstgrößeren Akteure in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern und beherrschen etwa 15% des weltweiten Brillenmarktes. Das fusionierte Unternehmen wird eine breite geografische Präsenz haben und etwa 35% seines Umsatzes in Europa, 45% in den USA und den übrigen Anteil in Asien und Lateinamerika erzielen. (24.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EssilorLuxottica-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die EssilorLuxottica-Aktie (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) von 104,00 Euro auf 112,00 Euro.EssilorLuxottica habe angekündigt, dass der Vorstand auf der kommenden Hauptversammlung (25.06.) keinen Dividendenvorschlag unterbreiten werde. Ursprünglich sollte sich der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 auf 2,23 Euro je Aktie belaufen. Dies führe zu einer Verhinderung eines Mittelabflusses von ca. 979 Mio. Euro. Die Entscheidung komme für Gottschalt nicht überraschend. Bereits am 30.03. habe EssilorLuxottica angekündigt, den Dividendenvorschlag je nach Entwicklung der COVID-19-Pandemie, zu bestätigen, zu kürzen oder zu streichen.Die Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms sowie die Revision der Guidance für das laufende Geschäftsjahr, habe das Unternehmen bereits angekündigt. EssilorLuxottica habe bisher keine neue Guidance für 2020 ausgegeben. Der Vorstand ziehe in Erwägung, eine Sonderdividende vor Ende des Geschäftsjahres 2020 vorzuschlagen. Voraussetzung dafür sei eine solide Geschäftsentwicklung in H2 des laufenden Geschäftsjahres. EssilorLuxottica gehe davon aus, Umsätze mit verschreibungspflichtigen optischen Produkten (rund 70% des Konzernumsatzes), bedingt durch die Krise, mit Verzögerung zu generieren.Gottschalt habe seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2020e (u.a. berichtetes EPS: 2,90 (alt: 3,29) Euro; bereinigtes EPS: 3,95 (alt: 4,16) Euro) gesenkt und für 2021e (u.a. berichtetes EPS: 3,92 (alt: 3,53) Euro; bereinigtes EPS: 4,78 (alt: 4,40) Euro) angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze EssilorLuxottica-Aktie: