Euronext Paris-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:

103,45 EUR -0,39% (13.03.2019, 15:07)



ISIN EssilorLuxottica-Aktie:

FR0000121667



WKN EssilorLuxottica-Aktie:

863195



Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESL



Euronext - Paris Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

EL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESLOF



Kurzprofil EssilorLuxottica:



EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EI, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) ist ein Zusammenschluss des führenden Herstellers von Brillengestellen und Sonnenbrillen und des führenden Anbieters optischer Linsen. Beide Unternehmen sind deutlich größer als die nächstgrößeren Akteure in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern und beherrschen etwa 15% des weltweiten Brillenmarktes. Das fusionierte Unternehmen wird eine breite geografische Präsenz haben und etwa 35% seines Umsatzes in Europa, 45% in den USA und den übrigen Anteil in Asien und Lateinamerika erzielen. (13.03.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EssilorLuxottica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die EssilorLuxottica-Aktie (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) von 126,00 Euro auf 110,00 Euro.Sowohl bei Essilor als auch bei Luxottica habe sich die Umsatzdynamik in Quartal Q4/2018 dank geringerer negativer Währungseffekte beschleunigt. Im Geschäftsjahr 2018 habe der fusionierte Konzern die Erwartungen auf der Umsatzseite leicht übertreffen könne, verfehle diese aber auf der Ergebnisebene. Jedoch habe das Management mit einer deutlich höheren Dividende überrascht. Ausgehend von den pro-forma Zahlen 2018 prognostiziere EssilorLuxotica für 2019 einen Umsatzanstieg von 3,5% bis 5,0% y/y. Das adjustierte EBIT solle 0,8 bis 1,2 Mal so schnell wie der Umsatz (impliziere 2,64 bis 2,73 Mrd. Euro) und das bereinigte Nettoergebnis vor Minderheiten 1,0 bis 1,5 Mal so schnell wie der Umsatz wachsen (impliziere 1,94 bis 2,01 Mrd. Euro). Dies sei nach Meinung des Analysten ernüchternd. Die Fusion sei nach Ansicht von Röhle wegen des komplementären Produktportfolios und des Synergienpotenzials unverändert sinnvoll. Dem stünden bilanzielle Risiken (hoher Goodwill) und die reduzierten EPS-Prognosen gegenüber.Das Votum für die EssilorLuxottica-Aktie lautet weiterhin "halten", so Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 13.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link