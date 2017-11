Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

9,21 EUR +0,80% (30.11.2017, 14:54)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

10,92 USD +0,83% (30.11.2017, 14:54, vorbörslich)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(30.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Toshiya Hari von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse spricht Toshiya Hari, Analyst beim Investmenthaus Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) weiterhin eine Verkaufsempfehlung aus.Das Q3-Volumen von Mercury und Preisdaten weisen nach Ansicht der Analysten von Goldman Sachs auf Marktanteilsverluste bei Advanced Micro Devices Inc. hin.Analyst Toshiya Hari senkt die Ergebnisschätzungen für 2019/20 um 11% sowie 8%. Das Chance/Risiko-Profil der AMD-Aktie sehe weiterhin negativ aus.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel unverändert mit "sell" ein und reduzieren das Kursziel von 11,40 auf 10,40 USD.XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:9,19 EUR +0,82% (30.11.2017, 13:13)