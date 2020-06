Boston (www.aktiencheck.de) - Für viele Marktindices scheint es so, als ob nie etwas passiert wäre, so Christopher Smart, Chef-Globalstratege und Leiter des Barings Investment Institute.Dennoch gebe es gute Gründe dafür, dass die Märkte von nun an tatsächlich steigen könnten. Die Unterstützung durch die Zentralbanken werde nicht nachlassen. In den meisten Industrieländern werde es wahrscheinlich noch mehr öffentliche Ausgaben geben. In den USA hätten die Verbraucher von den Staatsausgaben, der Duldsamkeit der Kreditgeber und den stabilen Immobilienpreisen profitiert. In Europa und Japan sei die staatliche Unterstützung für Haushalte sogar noch großzügiger gewesen. In den kommenden Monaten würden die wirtschaftlichen Aktivitäten wahrscheinlich wieder zunehmen, da weitere Beschränkungen aufgehoben würden.Die wirklichen Probleme würden vermutlich erst mit Blick aufs nächste Jahr auftreten, wenn die Frage aufkomme, wie viel mehr Unterstützung wir von Regierungen und Zentralbanken erwarten könnten. Es sei kaum vorstellbar, dass die Arbeitslosenquote in den USA - selbst bei einer kräftigen Erholung - bis zum Jahresende deutlich unter zehn Prozent fallen werde, und es falle schwer, nicht zu glauben, dass es viele angeschlagene Firmen geben werde, die mit der Erholung zu kämpfen hätten. (12.06.2020/ac/a/m)