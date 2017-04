Boston (www.aktiencheck.de) - Nachfolgend die Kommentare von Timothy Graf, Leiter der Macro Strategy EMEA von State Street Global Markets, und Bill Street, Leiter von Investments EMEA bei State Street Global Advisors, zum Ergebnis des ersten Wahlgangs in Frankreich:Bill Street: "Ein Wahlsieg Le Pens wäre ein systemisches Ereignis gewesen und die Vorbereitung darauf herausfordernd. Le Pen wird allerdings in der Stichwahl in zwei Wochen unterliegen. Damit steht einer Fortsetzung der Aktienrallye bis in das Jahr 2018 hinein nichts mehr im Wege, da weniger folgenreiche Risiken absorbiert werden können. Die Weltwirtschaft boomt zwar nicht, aber das Wachstum beschleunigt sich. Einige der moderaten Risikoprämien an den Anleihenmärkten werden ebenfalls verschwinden, wovon Vermögenswerte mit niedrigerer Qualität am stärksten profitieren dürften.Angesichts des ereignisreichen europäischen Kalenders könnten allerdings noch mehr Überraschungen bevorstehen - die Wahlen in Großbritannien, Gespräche über Griechenlands Schulden, Wahlen in Deutschland und die Aussicht auf Wahlen in Italien in der nicht allzu fernen Zukunft genügen, um die Marktteilnehmer in Atem zu halten. Da das Umfeld volatil bleiben dürfte, sind Absicherungsstrategien unerlässlich." (Marktkommentar vom 23.04.2017) (24.04.2017/ac/a/m)