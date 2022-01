12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Börsenplätze Erste Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

42,16 EUR -2,11% (21.01.2022, 15:06)



Wiener Börse-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

42,22 EUR -2,67% (21.01.2022, 15:19)



ISIN Erste Group-Aktie:

AT0000652011



WKN Erste Group-Aktie:

909943



Ticker-Symbol Erste Group-Aktie:

EBO



Wiener Börse-Symbol Erste Group-Aktie:

EBS



Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (21.01.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Erste Group Bank AG (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Analysten der RBI würden ein solides viertes Quartal mit einem Nettogewinn von EUR 435 Mio. erwarten, gekennzeichnet durch den Anstieg des Nettozinseinkommens aufgrund von Zinseffekten in Tschechien und Ungarn und der Verlangsamung der starken Dynamik bei den Gebühren- und Provisionserträgen.Unsere Volkswirte sehen in den CEE-Kernmärkten der Erste Group für das 1. Halbjahr 2022 immer noch einen gewissen Spielraum für weitere Zinserhöhungen in Tschechien und Ungarn, so die Analysten der RBI. In Rumänien bestehe noch ein etwas größeres Potenzial für Zinserhöhungen. Darüber hinaus würden die Analysten der RBI angesichts der jüngsten Marktsignale für 2023 mit einem Zinsanstieg von ca. 50 Basispunkten in der Eurozone rechnen. In Summe hätten die Analysten der RBI einen Zinseffekt in Höhe von EUR 540 Mio. in ihren Schätzungen für das Nettozinseinkommen bis 2023e berücksichtigt, wobei sie auch erste Senkungen im Laufe des Jahres 2023 nicht ausschließen würden, da sich die Entwicklung der Verbraucherpreise in der CEE-Region abschwächen könnte.Das "neue" gesamtwirtschaftliche Umfeld mit deutlich höheren Zinssätzen in CEE könnte das Kreditwachstum bis 2023e auf rund 4,5% abschwächen, wobei sich die Differenz zwischen den Nettozinsmargen im CEE-Raum und Österreich deutlich vergrößern dürfte. Die Entwicklung bei den Gebühren und Provisionserträgen dürfte weiterhin positiv bleiben, wodurch die Ziele für 2024 bereits 2022 erreicht werden könnten. Aufgrund der niedrigen Ausgangsbasis und der Effekte der Zinserhöhungen würden die Analysten der RBI einen langsamen Anstieg der Risikokosten von 11 Basispunkten in 2021 auf 28 bps bis 2023 erwarten. Angesichts der positiven Wechselwirkung zwischen Lohninflation und operativen Kosten in den letzten Jahren würden die Analysten der RBI von einem Kostenanstieg unterhalb der Verbraucherpreisentwicklung ausgehen. Die positive operative Entwicklung sollte dazu führen, dass das Kosten/Ertrags-Verhältnis bis Ende 2023 auf 53% sinke.Jovan Sikimic und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ändern ihre Empfehlung von "Kauf" auf "halten", erhöhen aber ihr Kursziel deutlich von EUR 35 auf EUR 49, da sie ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie und den ROE merklich angehoben haben. Einerseits dürfte sich die straffere Geldpolitik im CEE-Raum auch im 1. Halbjahr 2022 fortsetzen und dem Sektor eine solide Dynamik verleihen, andererseits seien die Analysten der RBI der Ansicht, dass sich dies im Aktienkurs bereits weitgehend widerspiegele. Nach dem starken Start in das Jahr 2022 mit einem Kursplus von ca. 10% erscheine die Bewertung der Aktie im Vergleich zu den Wettbewerbern als fair und biete somit nur limitiertes Aufwärtspotenzial. (Analyse vom 21.01.2022)