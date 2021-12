Die im Peergroup-Vergleich auch nach der Kursrally im laufenden Jahr unverändert günstig bewertete Aktie dürfte im Windschatten der Global Player auf dem Kurszettel von immer mehr Investoren auftauchen - nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Wochen und Monaten.



Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten laute daher 7,50 Euro. DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot auf dieses Szenario. Mit Erfolg: Die Position liegt bereits über 50 Prozent im Plus, so Michael Schröder. (Analyse vom 22.12.2021)



Börsenplätze Ernst Russ-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ernst Russ-Aktie:

6,15 EUR +3,36% (22.12.2021, 09:58)



XETRA-Aktienkurs Ernst Russ-Aktie:

6,25 EUR +5,04% (22.12.2021, 09:43)



ISIN Ernst Russ-Aktie:

DE000A161077



WKN Ernst Russ-Aktie:

A16107



Ticker-Symbol Ernst Russ-Aktie:

HXCK



Kurzprofil Ernst Russ AG:



Die Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) ist eine international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg, dessen Gründung in Teilen zurück in das Jahr 1893 geht. (22.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ernst Russ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) unter die Lupe.Lange Zeit hätten die Reedereien mit niedrigen Frachtraten zu kämpfen gehabt. Doch der Wind habe gedreht. Durch die hohe Nachfrage nach Containertransporten bei gleichzeitiger Verringerung der freien Kapazitäten habe sich das Marktumfeld tiefgreifend verändert. Von dem daraus resultierenden Anstieg der Charterraten und der positiven Auslastung der Flotten hätten nicht nur die großen Player der Branche wie Moeller-Maersk oder Hapag-Lloyd profitieren können, auch die Reederei Ernst Russ könne Umsatz und Ergebnis signifikant steigern.Nach starken 9-Monatszahlen sollten im Gesamtjahr ein Umsatz zwischen 85 und 90 Mio. Euro (Vorjahr: 56 Mio. Euro) und ein Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 30 und 32 Mio. Euro (Vorjahr: 24 Mio. Euro) erreicht werden. Stark!Ebenfalls positiv: Die Gesellschaft baue ihren Bestand an Containerschiffen kontinuierlich aus. Am Nikolaustag sei dazu ein richtungsweisender Deal veröffentlicht worden, dessen Umsetzung noch im laufenden Jahr geplant sei.Vorstand und Aufsichtsrat hätten beschlossen, weitere Anteile an der Fernando Feeder Parent GmbH & Co. KG in Höhe von zehn Prozent zu erwerben. Damit erlange die Ernst Russ AG mittelbar die Mehrheit von insgesamt 55 Prozent an einem Portfolio von zwölf Feeder-Containerschiffen.Das EBIT des Portfolios im Jahr 2022 werde insbesondere durch eine anfänglich höhere Abschreibung belastet. Ernst Russ schreibe hier bewusst degressiv ab.Stand heute sollten im kommenden Jahr Umsätze in einer Bandbreite von 140 bis 145 Mio. Euro, ein EBITDA zwischen 67 und 72 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBIT (Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern, bereinigt um neutrale Aufwendungen und Erträge) zwischen 41 und 46 Mio. Euro erzielt werden.Alles in allem erscheine die neue Prognose für 2022 recht zurückhaltend. Kein Wunder: Vorstand Robert Gärtner wolle lieber mit positiven Fakten überraschen als am Ende an zu hohen Versprechungen zu scheitern.Auch wenn der Vorstand keine weiteren Details preisgegeben habe, dürfte der Newsflow kurz- und mittelfristig weiter positiv bleiben. Dies würden auch seine jüngsten Insider-Käufe zu fünf Euro und mehr unterstreichen.