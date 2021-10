Nichts sei ohne Grund günstig. Die wenigsten Value-Anleger würden das leugnen. Jedoch sei die Frage durchaus berechtigt, warum sich ein heute existierender Abschlag zum inneren Wert einer Aktie in Zukunft auflösen bzw. sich eventuell sogar in eine Prämie zum fairen Wert ändern sollte. Nahezu alle Bereiche des wirtschaftlichen Lebens würden aktuell extreme Transformationsprozesse durchlaufen, die sowohl Gewinner als auch Verlierer produzieren würden. Begegne man dieser Entwicklung nicht mit der ihr gebührenden Objektivität und Flexibilität, laufe man Gefahr, sich als Anleger psychisch wie physisch in eine Ecke zu manövrieren, aus der man anschließend kaum noch herauskomme.



Ein Paradebeispiel stelle seit Jahren der Automobilbereich dar. Value-Anleger würden sich auf die mitunter extrem niedrigen Bewertungen traditioneller Automobilbauer berufen, die mit KGVs im einstelligen Bereich bereits seit Jahren das untere Ende der Aktienbewertungen bilden würden. Das Bewertungsargument gewinne dabei kontinuierlich an Gewicht, da das Bewertungsniveau der Gesamtmärkte im Kontext der niedrigen Zinsen sukzessive nach oben geklettert sei. Aber wie sehe es auf der anderen Seite aus?



Growth-Anleger würden gerne auf die disruptiven Geschäftsmodelle der heutigen Wachstumsstars verweisen, die oftmals - wie beispielsweise der US-Elektroautopionier Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) - unmittelbare Wettbewerber der günstig bewerteten Unternehmen seien. Allerdings rücke bei diesen die aktuelle Bewertung der erwarteten zukünftigen Umsätze und Gewinne immer stärker in den Hintergrund.



Das Problem sei, dass inhaltlich beide Lager (Un-)Recht hätten. Erstere würden durch disruptive Wettbewerber in ihrem Wachstum beschnitten, womit die künftige Annäherung des Kurses an den inneren Wert infrage gestellt werden könne. Letztere würden sich nach oben von ihrem inneren Wert entkoppeln, was zu heftigen Kursrückgängen führen könne, sollte das vom Markt prognostizierte Wachstum einmal nicht erreicht werden. Damit seien weder Value-Aktien noch Wachstumstitel pauschal gute oder schlechte Investments.



Wie könne ein Ausweg aus dem Value-Growth-Dilemma aussehen? Mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen beider Anlagestile im Hinterkopf könne man bereits die gröbsten Fehler umgehen. Es sei schlichtweg beides von Bedeutung: Wachstum ebenso wie die Bewertung. Je weiter man jedoch nach vorne schaue und je längerfristig die individuelle Investmentidee ausgelegt sei, umso dominanter werde das Vorhandensein struktureller Wachstumstreiber. Der Einfluss von kürzerfristigen Schwankungen in der Bewertung verliere dabei im Zeitverlauf an Einfluss.



Solange die Extreme an den Bewertungsrändern mit erhöhten Risiken versehen seien, sollte für umsichtige Anleger der Weg durch die Mitte führen. Mitte sei dabei nicht mit Mittelmaß zu verwechseln, sondern stehe für qualitativ hochwertige Unternehmen mit strukturellen Wachstumstreibern und soliden Bilanzen bei gleichzeitig fairer Bewertung.



Mit dem Augenmerk auf genau jene Unternehmen sei es auch dem aktienfokussierten Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY) - dem offensivsten der drei Ethna Funds - gelungen, in den letzten Jahren der immer wieder scharf gestellten Value-Falle zu entgehen. Wie auch bei den anderen Ethna Funds sei es generell sinnvoll, eine auf höchste Flexibilität bedachte Anlagestrategie zu verfolgen, um über verschiedenste Marktphasen hinweg eine nachhaltig attraktive Rendite zu erwirtschaften, ohne dabei zu stark von wechselnden Marktregimen wie Value- oder Growth-Zyklen abhängig zu sein. (Ausgabe 10 vom Oktober 2021) (06.10.2021/ac/a/m)







