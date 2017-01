Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Bundesverfassungsgericht hat heute erneut entschieden, die NPD nicht zu verbieten. Entscheidendes Argument dafür sei, dass das Erreichen der verfassungswidrigen Ziele ausgeschlossen zu sein scheint. Dazu sagt der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske:



"Dass das Bundesverfassungsgericht das NPD-Verbotsverfahren erneut scheitern ließ, bedeutet keineswegs, dass die rechte Gefahr gesellschaftlich bagatellisiert werden sollte. Es zeigt sich einmal mehr: Rechtsradikalismus muss politisch bekämpft werden. Gerade in Zeiten, in denen Rechtspopulismus und Demokratiefeindlichkeit in Deutschland, Europa und weltweit die Substanz sozialer Werte und gesellschaftlichen Zusammenhalts gefährden, müssen Demokratinnen und Demokraten enger zusammenrücken." (17.01.2017/ac/a/m)





