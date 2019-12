Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,518 EUR +0,91% (05.12.2019, 14:26)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,17 USD +1,56% (04.12.2019, 22:02(



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.12.2019/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Tarifauseinandersetzung bei der DB HR Solutions GmbH, einer Gesellschaft im Deutsche Bank-Konzern (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) am heutigen Donnerstag (05.12.) zu einem Warnstreik aufgerufen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der ver.di:Am Vormittag wurde die Arbeit in Eschborn für drei Stunden niedergelegt. Mit diesem Warnstreik wollen die Beschäftigten Druck auf die Arbeitgeberseite in den festgefahrenen Unternehmenstarifverhandlungen machen.ver.di fordert für die Beschäftigten bei der DB HR Solutions GmbH unter anderem 6 Prozent mehr Gehalt sowie die Einführung eines 13. Monatsgehalts. In den drei bisherigen Verhandlungsrunden konnte keine Einigung erzielt werden."Die Beschäftigten bei der DB HR Solutions GmbH haben seit fast zwei Jahren keine Gehaltserhöhung mehr erhalten, obwohl sich auch für sie das Leben in den Ballungsräumen in Frankfurt und Berlin verteuert hat. Es kann nicht sein, dass die Deutsche Bank AG sich auf dem Rücken der Beschäftigten so gesund sparen will", sagte ver.di-Verhandlungsführer Jan Duscheck.