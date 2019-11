Börse Frankfurt-Aktienkurs Erlebnis Akademie-Aktie:

Kurzprofil Erlebnis Akademie:



Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang sieben Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 38,8 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonoše (2017)] sowie einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt.



Im Jahr 2017 besuchten insgesamt 1,68 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. (22.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - Erlebnis Akademie-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) nach wie vor zu kaufen.In Q3/2019 sei eak auf zweierlei Weise in Vorleistungen getreten: Zum einen würden Erträge aus Gewinnbeteiligungen der tschechischen Tochtergesellschaft ZAK nicht ausgewiesen, da mit diesen nach Angabe die weitere Expansion in Osteuropa finanziert werden solle, zum anderen seien Teile der Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen darauf zurückzuführen, dass eak 2020e vier Projekte parallel realisieren wolle. Dies habe zur Folge, dass die operativen Ertragskennzahlen nach neun Monaten zwar unter den Vorjahreszahlen gelegen hätten, sich für 2020e jedoch eine Ertragsentwicklung leicht über den bisherigen Erwartungen des Analysten abzeichne. Trotz der leicht unter seinen Erwartungen liegenden Ertragsentwicklung in Q3/2019 habe der Vorstand seine Guidance für dieses Jahr bestätigt, rechne jedoch nun mit dem Erreichen des unteren Rands der ausgegebenen Bandbreite.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 26,00 je Aktie und damit sein "buy"-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. (Analyse vom 22.11.2019)Börsenplätze Erlebnis Akademie-Aktie: