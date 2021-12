Börsenplätze Erlebnis Akademie-Aktie:



Kurzprofil Erlebnis Akademie AG:



Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang elf Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von ca. 60 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonose (2017)] sowie jeweils einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], in Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)],in Slowenien [Pohorje (2019)] sowie in Frankreich [Elsass (2021)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt.



Im Jahr 2020 besuchten insgesamt mehr als 1,8 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. (01.12.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Erlebnis Akademie-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach 9M-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie der Erlebnis Akademie AG (eak) (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD).Aufgrund (1) schlechter Witterungsbedingungen mit Dauerregen an den westlichen Standorten, (2) COVID-19-bedingter behördlicher Maßnahmen mit einer höheren Anzahl von Schließtagen (1.270 gegenüber 1.050 in 9M/2020, +21,0% YoY), (3) anhaltender Zutrittsbeschränkungen, inklusive für Gastronomie und Abenteuerspielplätze, (4) Grenzschließungen und Reisehindernissen sowie (5) Unklarheiten in der behördlichen Kommunikation, etwa über die Öffnung und Auslastung von Hotelbetrieben oder die Frage, ob auf den Baumwipfelpfaden ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden müsse, gehe Hasler davon aus, dass die Besucherzahlen in den ersten neun Monaten 2021 an allen Standorten deutlich unter den Vorjahres- und auch mehrjährigen Durchschnittswerten gelegen hätten.Trotz dieser Belastungen seien die Konzernerlöse im Neunmonatszeitraum 2021 mit EUR 11,5 Mio. nur um 13,8% hinter dem Vorjahreswert von EUR 13,4 Mio. zurückgeblieben. Dies sei, gemessen an den zusätzlichen Schließtagen, aus Sicht des Analysten umso höher zu gewichten, als dass besonders das dritte Quartal 2020 mit Erlösen von EUR 9,8 Mio. und einem EBIT von EUR 5,4 Mio. sehr stark vom Ende des ersten pandemiebedingten Lockdowns profitiert habe, während sich dieser Effekt im Sommerquartal 2021 nicht wiederholt habe. Das operative Konzernergebnis (EBIT) habe nach drei Quartalen 2021 einen Rückgang um -17,6% auf EUR 2,4 Mio. gegenüber EUR 3,0 Mio. im Vorjahr gezeigt. Nach eigenen Angaben habe eak trotz Einschränkungen von einem guten Geschäftsverlauf am neuen Standort Usedom und von den Entschädigungsregelungen aus der Überbrückungshilfe III profitiert.Die Guidance, wonach der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr 2021e auf Konzernebene mit einem positiven Gesamtjahresergebnis rechne, sei bestätigt worden. Dass aufgrund der aktuellen Infektionszahlen an allen Standorten mit neuerlichen Einschränkungen gerechnet werden müsse, sei aufgrund der saisonal geringen Bedeutung des vierten Quartals für diese Ergebnisprognose weniger gravierend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link