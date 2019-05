Börse Frankfurt-Aktienkurs Erlebnis Akademie-Aktie:

Kurzprofil Erlebnis Akademie:



Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang sieben Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 38,8 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonoše (2017)] sowie einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt.



Im Jahr 2017 besuchten insgesamt 1,68 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. (28.05.2019/ac/a/nw)



Gestern habe Erlebnis Akademie (eak) die Eckdaten zum Jahresabschluss 2018e vorgelegt. Während umsatzseitig die Guidance übertroffen worden sei, hätten auf EBIT-Ebene die Vorgaben nicht vollumfänglich erreicht werden können. Verantwortlich hierfür sei Angabe gemäß die unter den Erwartungen liegende Entwicklung des im Sommer 2018 eröffneten Baumwipfelpfades Salzkammergut. Inzwischen seien jedoch verschiedene Maßnahmen ergriffen worden, die dazu beitragen sollten, die Besucherzahlen bereits in diesem Jahr in Richtung der ursprünglich avisierten Niveaus zu heben. In Verbindung mit der für das dritte Quartal 2019e vorgesehenen Neueröffnung im slowenischen Rogla rechne Hasler im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatzanstieg auf EUR 17,9 Mio. (+16,9% YoY) und einem operativen Ergebnis in Höhe von EUR 3,3 Mio. (+52,8% YoY). Aufgrund der unter seien Erwartungen liegenden Ertragsentwicklung 2018e ermittle der Analyst aus seinem dreistufigen DCF-Entity-Modell nun einen Wert des Eigenkapitals von EUR 26,70 je Aktie (bislang EUR 27,20). Dies entspreche einem auf Zwölfmonatssicht erwarteten Kurssteigerungspotenzial von 54,3%.