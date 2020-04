Börsenplätze Erlebnis Akademie-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Erlebnis Akademie-Aktie:

10,20 EUR -8,11% (29.04.2020, 11:15)



ISIN Erlebnis Akademie-Aktie:

DE0001644565



WKN Erlebnis Akademie-Aktie:

164456



Ticker-Symbol Erlebnis Akademie-Aktie:

EAD



Kurzprofil Erlebnis Akademie:



Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang sieben Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 38,8 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonoše (2017)] sowie einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt.



Im Jahr 2017 besuchten insgesamt 1,68 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. (29.04.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Erlebnis Akademie-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erlebnis Akademie AG (eak) (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) nach wie vor zu kaufen.Laut den gestern veröffentlichten Eckdaten für das Geschäftsjahr 2019e habe eak im abgelaufenen Geschäftsjahr die ausgegebenen Jahresziele vollumfänglich erreicht. Bei mehr als 2,2 Mio. Besuchern seien Bruttoumsätze in Höhe von EUR 16,5 Mio. (Vorjahr: EUR 15,3 Mio., +7,5% YoY) erzielt worden; bezogen auf das vierte Quartal würden diese vorläufigen Zahlen einem Anstieg von +14,0% entsprechen. Das operative Ergebnis (EBIT) habe überproportional auf EUR 2,9 Mio. nach EUR 2,3 Mio. (+24,9% YoY) gesteigert werden können. Die Guidance, die von Umsätzen zwischen EUR 16,4 und 17,5 Mio. und einem EBIT zwischen EUR 2,5 bis 2,9 Mio. ausgegangen sei, habe damit in beiden Leistungsparametern erreicht werden können.Weiterführende Details, etwa zur Segment- oder Ertragsentwicklung, würden zum jetzigen Zeitpunkt traditionell nicht veröffentlicht. Auch eine Management-Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2020e sei angesichts der Verwerfungen durch die COVID-19-Pandemie nicht abgegeben worden.In seinen Finanzschätzungen gehe der Analyst bei den Bestandsobjekten unverändert von einer vollständigen Schließung bis einschließlich August dieses Jahres aus; aus seiner Sicht seien Baumwipfelpfade - ähnlich den Tierparks und botanischen Gärten - als Outdoor-Freizeitaktivitäten nachgerade prädestiniert, frühzeitig eröffnet zu werden. Abgesehen von der zeitlichen Verschiebung der Neubauprojekte entfalle in den Analystenschätzungen der Großteil der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das laufende Geschäftsjahr 2020e.Angesichts eines von ihm erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 66,4% (Base-Case-Szenario) bestätigt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. (Analyse vom 29.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link