Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (16.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Netzwerkausrüsters Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) unter die Lupe.Ein deutliches Kursminus müsse die Ericsson-Aktie am Freitag verkraften. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis habe der schwedische Konzern die Erwartungen verfehlt. Dies stoße den Anlegern sauer auf, zumal der ewige Wettbewerber Nokia zuletzt eine Prognoseanhebung angekündigt habe."Die größte Unsicherheit für den Aktienkurs liegt derzeit in der Entwicklung in China", habe ein Händler gesagt. Es sei nicht klar, inwieweit Analysten die schwierige Lage dort schon in den Modellrechnungen hätten und es deswegen zu geringeren Ergebnisschätzungen kommen könnte.In China habe Ericsson einen heftigen Umsatzrückgang hinnehmen müssen, nachdem das der Netzwerkausrüster dort technische Schwierigkeiten bei der Einführung des 5G-Mobilfunknetzes gehabt habe. Deshalb seien einige Kunden abgesprungen. Ericsson habe den Effekt auf den Umsatz daraus in der Mitteilung auf 2,5 Mrd. SEK (Schwedische Kronen) beziffert. Dazu kämen noch politische Probleme, nachdem sich Schweden dem US-Boykott des chinesischen Netzwerkausrüsters und Handyhersteller Huawei angeschlossen habe. Unternehmenschef Borje Ekholm gehe deshalb nicht davon aus, dass sich das Geschäft in China schnell erhole. "Der verloren gegangene Umsatz wird nicht zurückkommen", sagte er.Die schwachen Zahlen seien angesichts der hohen Erwartungen durch die Nokia-Aussagen eine herbe Enttäuschung. Die weiter vorhandenen technologischen Vorteile gegenüber Nokia würden sich derzeit nicht in den Zahlen widerspiegeln. Ein Neueinstieg bei Ericsson biete sich deshalb aktuell nicht an, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link