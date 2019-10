Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Ericsson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

8,342 EUR +7,36% (17.10.2019, 12:31)



Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

8,294 EUR +7,85% (17.10.2019, 11:52)



ISIN Ericsson-Aktie:

SE0000108656



WKN Ericsson-Aktie:

850001



Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERCB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERIXF



Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (17.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Netzwerkausrüsters Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) unter die Lupe.Die Aktie von Ericsson setze nach dem Quartalsbericht zu einem Kurssprung an. Über sechs Prozent notiere die Aktie im Plus. Kein Wunder, denn Gewinn und Umsatz lägen in Q3 über den Erwartungen - und auch der Ausblick könne sich sehen lassen.Zwischen Juli und Ende September dieses Jahres sei der Umsatz von Ericsson im Jahresvergleich auch dank der Kronen-Schwäche um sechs Prozent auf 57,1 Milliarden Kronen (7,64 Milliarden Euro) geklettert. Die Bruttomarge sei unerwartet kräftig um 1,2 Prozentpunkte auf 37,7 Prozent geklettert.Die erwartete Beilegung eines US-Korruptionsverfahrens habe den Netzwerkausrüster jedoch tief in die roten Zahlen gerissen. Im dritten Quartal hätten die Schweden einen Verlust von 6,9 Milliarden Schwedischen Kronen geschrieben, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stockholm mitgeteilt habe. Ein Jahr zuvor habe der Nokia-Rivale noch 2,7 Milliarden Kronen Gewinn gemacht.Sowohl Umsatz als Ergebnis hätten in Q3 aber über den Erwartungen der Analysten gelegen. Die Experten hätten nur einen Erlös von 56,5 Milliarden Kronen bei einem Nettoverlust von 7,7 Milliarden Kronen erwartet.Die Geschäftsführung habe die Umsatzziele für das kommende Jahr vor allem wegen der guten Aussichten bei der neuen 5G-Technik auf 230 bis 240 Milliarden Kronen hochgeschraubt, zuvor hätten 210 bis 220 Milliarden im Plan gestanden.Die höhere Anzahl an strategischen Verträgen und der Preisdruck in China solle sich zwar kurzfristig auf die Margen auswirken, aber langfristig für steigenden Margen und Marktanteile sorgen. Ericsson sei damit weiterhin gut aufgestellt, um von der 5G-Zukunft zu profitieren.Der Kursverfall der letzten Monate habe die Aktie jedoch unter den Stoppkurs des "Aktionär" gedrückt. Die 200-Tage-Linie bei aktuell 84 Kronen sei jetzt jedoch wieder erobert worden. Ein erstes Kaufsignal - Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2019)