Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

10,026 EUR -0,95% (19.07.2021, 13:50)



ISIN Ericsson-Aktie:

SE0000108656



WKN Ericsson-Aktie:

850001



Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERCB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERIXF



Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (19.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die B-Aktie von Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) von 125 SEK auf 113 SEK (Schwedische Krone).Probleme im Chinageschäft hätten in Q2/2021 zu einem unerwarteten Umsatzrückgang von 1,1% y/y geführt. Der Umsatzeinbruch in Höhe von 2,5 Mrd. SEK in China sei laut Ericsson auf technische Schwierigkeiten bei der Einführung des 5G-Mobilfunknetzes, weshalb einige Kunden abgesprungen seien, zurückzuführen. Hinzugekommen seien aber noch politische Probleme, da Ericsson sich dem US-Boykott des chinesischen Netzwerkausrüster Huawei angeschlossen habe. Konzernchef Ekholm gehe nicht davon aus, dass sich das Geschäft in China schnell erhole. Ergebnisseitig (Konzern) seien die Analystenprognosen aber durchweg übertroffen worden, während der Marktkonsens (nur) beim bereinigten operativen Ergebnis verfehlt worden sei. Die mittel- bzw. langfristigen Zielsetzungen seien bestätigt worden. Die Wachstumserwartungen für den Markt für Mobilfunktechnik in 2021 seien jedoch nun deutlich optimistischer. Jost habe seine EPS-Prognose für 2021e von 5,50 SEK beibehalten, seine EPS-Prognose für 2022e aber auf 6,58 (alt: 6,65) SEK leicht reduziert.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; unsere Dividendenerwartung: 2,20 SEK/Aktie) <10% lautet das Votum für die Ericsson B-Aktie weiterhin "halten", so Markus Jost, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 19.07.2021)Börsenplätze Ericsson-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:10,052 EUR -0,73% (19.07.2021, 14:03)