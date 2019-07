Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (17.07.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Netzwerkausrüsters Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) unter die Lupe.Der schwedische Konzern habe im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen verpasst und damit eine Serie beendet, die seit sechs Quartalen angehalten habe. Als Grund nenne das Management das Asiengeschäft. Da würden die Alarmglocken der Anleger schrillen, die Ericsson-Aktie gebe kräftig nach.Die Q2-Zahlen würden aber nur eine kleine Delle in Ericssons Turnaround-Story hinterlassen. Der Kommunikationsausrüster profitiere noch immer vom anfänglichen 5G-Rollout und sollte dies auch in Zukunft tun. Die unter Druck stehenden Margen sollten Anleger nicht beunruhigen, denn das sei der Preis, um langfristig in Asien Marktanteile zu gewinnen. Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link