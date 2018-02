Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (01.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Ericsson-Aktie (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF), senkt aber das Kursziel von 65 auf 61 SEK (Schwedische Krone).Die anhaltend geringe Investitionsbereitschaft der Mobilfunknetzbetreiber habe in Q4/2017 zu einem überraschend deutlichen Umsatzrückgang von 12,3% y/y geführt. Die Mitte Januar angekündigten Milliardenabschreibungen mit einem Volumen von 14,5 Mrd. SEK hätten zudem zu einem Nettoverlust von 18,9 Mrd. SEK geführt. Nach dem wohl schlechtesten Geschäftsjahr von Ericsson überhaupt gebe sich der Konzern aber für 2018 optimistisch. Laut Konzernchef Börje Ekholm solle nun die strategische Neuausrichtung, auf die im vergangenen Jahr der Fokus gelegen habe, spürbare Ergebnisse liefern. Für 2018 rechne Ericsson aber noch mit einem Rückgang des Marktes für Mobilfunktechnik von -2% y/y nach geschätzten -8% y/y im abgelaufenen Jahr.Friebel sei davon überzeugt, dass Ericsson jetzt das schlimmste hinter sich habe und dass die Netzbetreiber mit der Einführung von 5G wieder deutlich stärker investieren müssen steht außer Frage.Angesichts der nach wie vor attraktiven Bewertung sowie der langfristigen Wachstumsperspektiven (Investitionen in Netzinfrastruktur wegen steigender Datenmengen bzw. neuem Mobilfunkstandard 5G) bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Rating für die Ericsson-Aktie. (Analyse vom 01.02.2018)