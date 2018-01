Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (17.01.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Ericsson-Aktie (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF).Das Unternehmen habe in Q4/2017 Abschreibungen von insgesamt rund 14,2 Mrd. SEK (Schwedische Krone) vorwiegend auf den Firmenwert aus Zukäufen in der neu formierten Digitalsparte (6,7 Mrd. SEK) sowie auf Randgeschäfte (6,0 Mrd. SEK) vornehmen müssen. Die Digitalsparte stehe eigentlich im Zentrum der strategischen Neuausrichtung des Konzerns, weshalb die Wertberichtigungen hier besonders schmerzlich seien. Ericsson habe jedoch betont, dass es sich dabei um die Neubewertung von Investitionen handle, die über zehn Jahre zurücklägen. Ferner hätten die nicht cashwirksamen Maßnahmen laut Unternehmensangaben keinen Einfluss auf das aktuelle Geschäft und den Geschäftsverlauf in Q4 gehabt. Hinzu komme noch eine Belastung in Höhe von etwa 1 Mrd. SEK wegen der US-Steuerreform. Der Analyst habe seine Prognosen für 2017 (u.a. EPS: -5,52 (alt: -4,36) SEK) und 2018 (EPS: 1,02 (alt: 1,98) SEK) wieder gesenkt.Bei einem unveränderten Kursziel von 65,00 SEK bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, wegen der weiterhin attraktiven Bewertung sowie der langfristigen Wachstumsperspektiven sein "kaufen"-Votum für die Ericsson-Aktie. (Analyse vom 17.01.2018)Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:5,73 EUR +1,13% (17.01.2018, 12:01)