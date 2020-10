Den Haag (www.aktiencheck.de) - Laut NN Investment Partners verschleiert die beeindruckende und anhaltende Erholung des internationalen Warenhandels die Abwärtsrisiken für Investoren.



Die jüngsten Exportdaten aus Asien würden auf eine kontinuierliche Erholung hindeuten: Die koreanischen Exporte seien in den ersten zehn Oktobertagen im Jahresvergleich um 3% gestiegen, nachdem sie im September um 4% gesunken seien. Währenddessen habe sich das chinesische Exportwachstum im September im Jahresvergleich auf 10% erhöht und das Land sei zum Wachstumskurs vor Corona zurückgekehrt.



Die Nachhaltigkeit dieser beeindruckenden Erholung bleibe jedoch fraglich, sage Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Markets Strategist bei NN Investment Partners: "Sollte der einfache Teil der Erholung hinter uns liegen und neue Mobilitätsbeschränkungen unvermeidlich sein, kann das Wachstum des Welthandels seine deutliche Erholung nicht fortsetzen. Gleichzeitig sollten wir den durch die Pandemie ausgelösten Home-Office Boom und Aufschwung im Elektroniksektor nicht unterschätzen, die die Dynamik des asiatischen Exportaufschwungs weitgehend erklärt. Vorerst sehen wir das Hauptrisiko für den Welthandel in einem Abschwung. Wir gehen auch davon aus, dass die Nachfrage nach Dienstleistungen weiterhin deutlich hinter der Nachfrage nach Waren bleiben wird, da die Normalisierung in den Bereichen Geschäfts- und Tourismusreisen, Freizeit und Restaurants bestenfalls sehr langsam vonstattengehen wird." (19.10.2020/ac/a/m)



