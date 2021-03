Auf der Unterseite würden die runde 50.000er Marke und die zuletzt erfolgreich verteidigte horizontale Unterstützung im Bereich von 43.000 Dollar die wichtigsten Eckpfeiler bleiben.



Auch wenn der Bitcoin in den vergangenen Wochen wieder enorme Kursschwankungen an den Tag gelegt habe, sei der langfristige Aufwärtstrend intakt und das Allzeithoch in Reichweite. "Der Aktionär" gehe daher mittel- und langfristig von einer Fortsetzung der Kursrally aus. Investierte Anleger würden die Gewinne laufen lassen, mutige Neueinsteiger würden einen Fuß in die Tür stellen.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Erholung am Kryptomarkt geht am Mittwoch weiter, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Bitcoin könne dabei rund fünf Prozent zulegen und erobere die Marke von 51.000 Dollar zurück. Damit lege er den Grundstein für einen neuen Anlauf auf das jüngste Allzeithoch und eine Fortsetzung der Rally.Als Gründe für die erneut anziehende Nachfrage nach Bitcoin und Co würden auch Makro-Faktoren wie die jüngste Dollar-Schwäche genannt. Diese könnte sich sogar noch verschärfen, wenn in Kürze das 1,9 Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket der neuen US-Regierung bewilligt werde. Zudem entspanne sich die Lage bei den Anleiherenditen, nachdem deren deutlicher Anstieg in der Vorwoche für erhöhte Unsicherheit an den Aktienmärkten und auch beim Bitcoin gesorgt habe.