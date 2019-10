Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im September waren die Einkaufsmanagerindices (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland und der Eurozone auf neue zyklische Tiefs gefallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gleichzeitig hätten auch die Umfragewerte im Dienstleistungssektor spürbar nachgegeben, was die Rezessionsängste beflügelt habe. Mit Blick auf die zarten Annäherungen im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Aussicht auf einen geregelten EU-Austritt Großbritanniens dürften die Sentimentdaten im Oktober einen leichten Rebound erleben. Ob sich diese Tendenz indes in den Folgemonaten fortsetze, bleibe abhängig von den beschriebenen politischen Tendenzen und der Entwicklung der Weltwirtschaft ungewiss.



Allgemein werde bei der Vorabschätzung für die PMI-Daten in Deutschland und der Eurozone im Oktober eine leichte Erholung unterstellt. Nur wenn diese spürbar stärker ausfalle, dürfte das dem Euro über die oben genannten Aspekte hinaus zusätzlichen Auftrieb geben. (24.10.2019/ac/a/m)



