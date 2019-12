ISIN Ergomed-Aktie:

GB00BN7ZCY67



WKN Ergomed-Aktie: A117XM

A117XM



Ticker-Symbol Ergomed-Aktie: 2EM

2EM



LSE Ticker-Symbol Ergomed-Aktie: ERGO

ERGO



Kurzprofil Ergomed plc:



Ergomed plc (ISIN: GB00BN7ZCY67, WKN: A117XM, Ticker-Symbol: 2EM, LSE Ticker-Symbol: ERGO) ist ein profitables Unternehmen mit Sitz in Großbritannien (UK), das für die pharmazeutische Industrie Dienstleistungen im Bereich der Wirkstoffentwicklung anbietet und über ein wachsendes Portfolio von Co- Development-Partnerschaften verfügt. Ergomed agiert in über 50 Ländern.



Ergomed ist ein Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen klinische Entwicklung, Studien-Management und Pharmakovigilanz. Die Gesellschaft arbeitet für über 100 Kunden, darunter sowohl Top10-Pharmaunternehmen als auch kleine und mittelgroße Unternehmen der Wirkstoffentwicklung. Ergomed führt erfolgreich klinische Entwicklungsprogramme von der Phase I bis hin zu späten Entwicklungsphasen durch.



Ergomed hat einen umfangreichen therapeutischen Fokus mit einer besonderen Expertise in Onkologie, Neurologie und Immunologie sowie in der Entwicklung von Medikamenten für seltene Erkrankungen (Orphan Drugs). Das Unternehmen ist der Auffassung, dass sich der Ansatz von Ergomed in der klinischen Entwicklung durch sein innovatives Modell des Studienzentren-Managements und den Einsatz von Ärzteteams für die Durchführung von klinischen Studien von dem anderer Anbieter unterscheidet. Dadurch arbeitet Ergomed sehr eng mit den Ärzten zusammen, die an den klinischen Studien beteiligt sind.



Zusätzlich zu seinem Angebot an qualitativ hochwertigen Dienstleistungen in der klinischen Entwicklung baut Ergomed ein Portfolio an Co-Development- Partnerschaften mit Pharma- und Biotech-Unternehmen auf, mit denen es sich die Risiken und Chancen in der Wirkstoffentwicklung teilt. Dabei bringt Ergomed seine umfassende Expertise und seine Dienstleistungen in die Programme ein und erhält im Gegenzug eine Gewinnbeteiligung an den Wirkstoffkandidaten, die sich in der Entwicklung befinden. Zudem erwarb Ergomed kürzlich eine Pipeline von Produkten für die Blutstillung bei chirurgischen Eingriffen, die das Unternehmen selbst entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://ergomedplc.com. (06.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ergomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Ergomed-Aktie (ISIN: GB00BN7ZCY67, WKN: A117XM, Ticker-Symbol: 2EM, LSE Ticker-Symbol: ERGO) unter die LUpe.Die Biotechnologie gelte als eine der wachstumsstärksten Branchen überhaupt. In den kommenden Jahren könnten sich hier gewaltige Fortschritte ergeben. Viel versprechen würden sich Experten z.B. vom Bereich "Orphan Drugs", also der Entwicklung von Medikamenten für seltene Erkrankungen. Aber auch das Thema Outsourcing und Arzneimittelsicherheit (Pharmakovigilanz, PV) dürfte eine immer wichtigere Rolle spielen. All diese Trends in einem Unternehmen vereine Ergomed. Das britische Unternehmen verfüge über ein mehrgleisiges Geschäftsmodell und sei Marktführer im Bereich der Pharmakovigilanz. Der zweite Bereich umfasse das Dienstleistungsangebot im Bereich der klinischen Auftragsforschung, also dem CRO-Bereich (clinical research organisation services)Ergomed sei einzigartig im Bereich Pharmakovigilanz und hervorragend positioniert im Bereich CRO. Beide Geschäftsbereiche würden ein starkes Wachstum aufwesen und in Zukunft ergebe sich zudem großes Cross-Selling-Potenzial. Durchaus möglich, dass die jüngsten Prognoseanhebungen nicht die letzten waren. Risikobereite Anleger könnten sich ein paar Stücke ins Depot legen. Aufgrund der Marktenge mit Limits agieren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Ergomed-Aktie:4,40 EUR +2,33% (06.12.2019, 14:22)LSE-Aktienkurs Ergomed-Aktie:GBP 3,705 -1,98% (06.12.2019, 15:02)