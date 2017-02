Xetra-Aktienkurs Ergomed-Aktie:

Kurzprofil Ergomed plc:



Ergomed plc (ISIN: GB00BN7ZCY67, WKN: A117XM, Ticker-Symbol: 2EM, LSE Ticker-Symbol: ERGO) ist ein profitables Unternehmen mit Sitz in Großbritannien (UK), das für die pharmazeutische Industrie Dienstleistungen im Bereich der Wirkstoffentwicklung anbietet und über ein wachsendes Portfolio von Co- Development-Partnerschaften verfügt. Ergomed agiert in über 50 Ländern.



Ergomed ist ein Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen klinische Entwicklung, Studien-Management und Pharmakovigilanz. Die Gesellschaft arbeitet für über 100 Kunden, darunter sowohl Top10-Pharmaunternehmen als auch kleine und mittelgroße Unternehmen der Wirkstoffentwicklung. Ergomed führt erfolgreich klinische Entwicklungsprogramme von der Phase I bis hin zu späten Entwicklungsphasen durch.



Ergomed hat einen umfangreichen therapeutischen Fokus mit einer besonderen Expertise in Onkologie, Neurologie und Immunologie sowie in der Entwicklung von Medikamenten für seltene Erkrankungen (Orphan Drugs). Das Unternehmen ist der Auffassung, dass sich der Ansatz von Ergomed in der klinischen Entwicklung durch sein innovatives Modell des Studienzentren-Managements und den Einsatz von Ärzteteams für die Durchführung von klinischen Studien von dem anderer Anbieter unterscheidet. Dadurch arbeitet Ergomed sehr eng mit den Ärzten zusammen, die an den klinischen Studien beteiligt sind.



Zusätzlich zu seinem Angebot an qualitativ hochwertigen Dienstleistungen in der klinischen Entwicklung baut Ergomed ein Portfolio an Co-Development- Partnerschaften mit Pharma- und Biotech-Unternehmen auf, mit denen es sich die Risiken und Chancen in der Wirkstoffentwicklung teilt. Dabei bringt Ergomed seine umfassende Expertise und seine Dienstleistungen in die Programme ein und erhält im Gegenzug eine Gewinnbeteiligung an den Wirkstoffkandidaten, die sich in der Entwicklung befinden. Zudem erwarb Ergomed kürzlich eine Pipeline von Produkten für die Blutstillung bei chirurgischen Eingriffen, die das Unternehmen selbst entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://ergomedplc.com. (07.02.2017/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Ergomed-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Felix Gode, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Ergomed-Aktie (ISIN: GB00BN7ZCY67, WKN: A117XM, Ticker-Symbol: 2EM, LSE Ticker-Symbol: ERGO).Am 06.02.2017 habe Ergomed eine Unternehmensmeldung über den Fortschritt der Phase-II-Studie von Lorediplon veröffentlicht. Lorediplon sei ein Wirkstoff zur Behandlung von Schlafstörungen und werde von Ergomed im Rahmen einer Co-Development Vereinbarung mit dem Unternehmen Ferrer entwickelt. Der Wirkstoff Lorediplon weise aufgrund seiner starken Schlafmitteleigenschaften und einer verlängerten Halbwertzeit in Hinblick auf Durchschlafdauer und Schlafarchitektur der Patienten eine mögliche Überlegenheit gegenüber bisher am Markt befindlichen Produkten auf.Die veröffentlichten Ergebnisse der Wirksamkeitsstudie würden zeigen, dass Lorediplon gegenüber einem Placebo eine hohe statistisch signifikante Verbesserung der Wachzeit nach dem ersten Einschlafen ("Wake after sleep onset" - WASO) habe. Dies deute darauf hin, dass der Wirkstoff gerade das größte Problem von Patienten mit Schlafstörungen, das Durchschlafen über die ganze Nacht hindurch, wirksam adressieren könnte. Weiterhin habe eine deutliche Verbesserung der WASO in der zweiten Nachthälfte gegenüber dem Marktführer in dieser Indikation (Zolpidem) gezeigt werden können. Beide getesteten Dosierungsstufen von Lorediplon (5 und 10 mg) seien gut verträglich gewesen und hätten nur ein geringes Auftreten von behandlungsbedingten Nebenwirkungen gezeigt. Diese positiven Ergebnisse würden zum einen bedeuten, dass das Produkt sich auf gutem Weg zur Phase-III-Studie befinde und zum anderen, dass Ergomed mit 20 Jahren Erfahrungen in der Durchführung von klinischen Studien äußerst effektiv und zeitnah die Programme für ihre Partner umsetzen könne.Ergomed biete Unternehmen mit besonders erfolgversprechenden Produkten wie z.B. Lorediplon im Rahmen der Co-Developments Vereinbarungen an, einen Teil der Entwicklungskosten zu übernehmen. Im Gegenzug erhalte Ergomed Umsatzbeteiligungen oder Anteile an den Unternehmen. Diese Regelung ermögliche Ergomed eine risikoarme Erfolgsbeteiligung bei der hauptsächlich Opportunitätskosten anfallen und im Gegenzug könne Ergomed an den extrem hohen potenziellen Marktwerten der neuen Produkte partizipieren.Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit der Produkteinführung hätten die Analysten auf Basis von Marktstudien (Clinical Development Success Rates 2006-2015) die durchschnittlichen Größenordnungen für das Erreichen der Marktreife für Medikamente in den einzelnen Phasen zu Grunde gelegt. Diese würden mit dem zu erwartenden Anteil an den Erlösen für Ergomed multipliziert und vom Jahr der erwarteten Markteinführung aus diskontiert.Die erfolgreiche Wirksamkeitsstudie von Lorediplon zeige, dass Ergomed sehr erfolgversprechende Produkte in der Co-Development-Pipeline habe. Mögliche vorzeitige Auslizenzierungen von Lorediplon würden Ergomed signifikante Erfolgsbeteiligungen zusichern. Daher und durch eine Anpassung der aktuellen Wechselkurse würden die Analysten den fairen Wert von Ergomed auf 3,41 EUR je Aktie erhöhen.Matthias Greiffenberger und Felix Gode, Aktienanalysten der GBC AG, empfehlen die Ergomed-Aktie unverändert zu kaufen. (Analyse vom 07.02.2017)Börsenplätze Ergomed-Aktie: