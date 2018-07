Hannover (www.aktiencheck.de) - Außer Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) ("kaufen") empfehlen wir alle weiteren zehn beobachteten Aktienwerte dieser Branche zum Halten, so Analyst Michael Seufert von der Nord LB.Zu diesen würden Deutsche Wohnen , LEG Immobilien (ISIN DE000LEG1110/ WKN LEG111), TAG Immobilien (ISIN DE0008303504/ WKN 830350), Deutsche EuroShop (ISIN DE0007480204/ WKN 748020), PATRIZIA Immobilien (ISIN DE000PAT1AG3/ WKN PAT1AG), alstria office (ISIN DE000A0LD2U1/ WKN A0LD2U), Grand City Properties (ISIN LU0775917882/ WKN A1JXCV), TLG Immobilien (ISIN DE000A12B8Z4/ WKN A12B8Z), DIC Asset (ISIN DE000A1X3XX4/ WKN A1X3XX) sowie die neu in die Coverage aufgenommene, nach der Marktkapitalisierung größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, Unibail-Rodamco-Westfield (ISIN FR0013326246/ WKN A2JH5S) zählen. Immobilienaktien würden von dem Anlagenotstand der Investoren angesichts der Niedrigstzinspolitik der EZB profitieren. Sie böten eine vergleichsweise attraktive Dividendenrendite. Den Unternehmen des Immobiliensektors böten sich derzeit zudem günstige Refinanzierungsmöglichkeiten. Gegenwärtig sorge die anhaltend hohe Nachfrage auf dem deutschen Immobilienmarkt für steigende Preise und Mieten.Allerdings bestehe zugleich die Gefahr einer Blasenbildung am Immobilienmarkt, Preise für Zukäufe seien bereits erheblich gestiegen. Für Immobilienaktien spreche der positive Bevölkerungs- und Haushaltstrend in großen Metropolregionen. Angesichts der günstigen Rahmenbedingungen trotz der bereits anspruchsvollen Bewertungen würden die Analysten das Sektor-Rating mit "neutral" bestätigen. (Analyse vom 30.07.2018) (31.07.2018/ac/a/m)