Das deutsche Chemieunternehmen Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV), an dem Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) noch 24,6% besitze, habe gestern nach einer positiven Analysteneinschätzung 2,4% zulegen können.



Die Aktie des Schweizer Telekomanbieters Swisscom (ISIN: CH0008742519, WKN: 916234, Ticker-Symbol: SWJ, SIX Swiss Ex: SCMN, Nasdaq OTC-Symbol: SWZCF) sei gestern unter Druck gekommen (-4,6%), nachdem bekannt geworden sei, dass im Festnetzgeschäft mehr Konkurrenz zu erwarten sein werde.



Das US-Logistikunternehmen FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) habe nachbörslich seine Quartalszahlen präsentiert. Die Umsätze hätten dank des weiter steigenden Trends zu Onlinekäufen um 10% zulegen können. Positiv habe sich mit einem Einmaleffekt auch die US-Steuerreform ausgewirkt. Das Unternehmen habe außerdem den Ausblick für 2018 signifikant anheben können.



Heute würden in Europa noch Quartalszahlen von Hermes (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Ticker-Symbol: HMI) und Kingfisher (ISIN: GB0033195214, WKN: 812861, Ticker-Symbol: KFI1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: KGFHF) erwartet. (21.03.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Medizintochter von Siemens, Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL), hat ein erfolgreiches Börsedebut hingelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Erstnotiz sei zwar schon vergangenen Freitag gewesen, aber die Aktie habe sich vom Ausgabekurs von EUR 28 gut entwickelt. Der Schlusskurs in Frankfurt habe gestern nach einem weiteren starken Tag bei EUR 32,70 gelegen. Am 29. März sollten die Papiere schon in den MSCI-Index aufgenommen werden.