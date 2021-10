Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Lage an den Energiemärkten ist zu Beginn der neuen Woche uneinheitlich, so die Experten von XTB.



Während Brent und WTI würden rund 1% höher notieren, würden die Erdgaspreise auf Talfahrt gehen. NATGAS sei in den heutigen Handel mit einer großen Preislücke gestartet und habe den niedrigsten Stand seit Ende September erreicht. Die Gründe für den heutigen Rückgang von über 4% seien unklar. Einerseits könnte der Rückgang durch die Kommentare des stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Novak vom Wochenende ausgelöst worden sein. Novak habe erklärt, Russland sei bereit, die Erdgaslieferungen nach Europa zu erhöhen, um den Markt zu stabilisieren. Es sei nicht das erste Mal, dass russische Politiker eine solche Ankündigung machen würden, und was als nächstes geschehe, werde von der Politik bestimmt werden. Ein weiterer Grund, der den heutigen Rückgang rechtfertigen könnte, seien die Wettervorhersagen für die Vereinigten Staaten. Es werde erwartet, dass die nächsten zwei Wochen nicht so kühl sein würden wie bisher angenommen. Für die nächste Woche werde in den USA etwas kühleres Wetter erwartet. Dennoch würden die Wettervorhersagen weiterhin auf einen eher harten Winter hindeuten.



NATGAS habe den heutigen Handel über 4% unter dem Schlusskurs vom Freitag begonnen. Eine Unterstützung sei beim 78,6% Retracement des am 21. September 2021 begonnenen Aufwärtsimpulses gefunden worden. Eine wichtige Zone, die es kurzfristig zu beobachten gelte, sei der Bereich um 5,20 USD, der die Tiefs der letzten Woche markiere. Die nächsten Widerstandsniveaus, die es im Falle eines Durchbruchs nach oben zu beachten gelte, würden sich in der Nähe der 61,8%-, 50%- und 38,2%-Retracements befinden. Gelinge es den Bullen hingegen nicht, die Kontrolle über den Markt wiederzuerlangen, könnte ein Rückgang in Richtung der kurzfristigen psychologischen Unterstützung bei 5,00 USD drohen. (18.10.2021/ac/a/m)



